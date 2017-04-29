Землетрясение на Филиппинах: Есть риск цунами

Манила, , 00:36 — REGNUM В территориальных водах Филиппин произошло мощное землетрясение, есть риск цунами, передает Reuters.

Согласно сообщению Центра предупреждения о цунами в Тихом океане, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 3:23 по местному времени (22:23 мск). Согласно сообщению Геологической службы США, магнитуда землетрясения составляет 6,8.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров, вблизи острова Минданао, в 68 км к югу от города Генерал-Сантос.

Сведений о жертвах и разрушениях в результате землетрясения пока нет. В настоящий момент на Филиппинах и побережье Индонезии объявлено предупреждение об угрозе цунами.

Напомним, последнее сильное землетрясение на Филиппинах было зафиксировано 10 апреля, магнитуда толчков составила 6,1. Жертв и разрушений удалось избежать.

Наиболее сильное землетрясение в регионе с начала года также произошло на Филиппинах — 10 февраля, к востоку от города Суригао. В результате землетрясения магнитудой 6,9 тогда погибли 15 человек, еще 90 жителей Суригао и окрестностей получили ранения.

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