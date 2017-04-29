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СМИ: В центре Багдада взорвался заминированный автомобиль

Происшествия

Несколько человек погибли и получили ранения

Багдад, 29 апреля 2017, 00:05 — REGNUM  В центральном районе столицы Ирака произошёл взрыв заминированного автомобиля, сообщает телеканал Al Arabiya.

В результате подрыва заминированной автомашины погибли шесть человек, ещё семь получили ранения разной степени тяжести.

По информации телеканала, полиция Багдада и спецслужбы Ирака пока не не знают, какая из группировок причастна к организации взрыва.

Количество пострадавших уточняется.

О принадлежности жертв взрыва к какой-либо религиозной конфессии или местной группировке также не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта начинённый взрывчаткой грузовик взорвался на КПП у южного въезда в Багдад. От взрыва загорелись ещё несколько автомобилей, стоявших поблизости. Пострадали от этого теракта не менее 60 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате теракта в Багдаде погибли 17 человек

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