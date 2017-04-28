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Глава МЧС России отправился в Сибирь в зону лесных пожаров

Происшествия

Оперативная группа МЧС России, возглавляемая министром Владимиром Пучковым, проконтролирует борьбу с природными пожарами

Москва, 28 апреля 2017, 23:13 — REGNUM  Глава МЧС России Владимир Пучков с оперативной группой ведомства вылетел в Сибирский федеральный округ, где из-за природных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативная группа МЧС РФ и министр Владимир Пучков будут контролировать борьбу с огнем, меры по защите населённых пунктов от огня, профилактические действия в сфере пожарной безопасности.

Группа должна оценить обстановку в зоне лесных пожаров, разработать и принять в случае необходимости дополнительные меры по стабилизации ситуации, сообщает пресс-служба МЧС.

Напомним, режим ЧС введен на всей территории Сибирского федерального округа.

На время действия режима ЧС в Сибири приостановлены любые лесозаготовительные работы.

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Лесные пожары-2017
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