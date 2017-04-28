В Москве совершено бандитское нападение на аптеку

Москва, , 21:24 — REGNUM Бандитское нападение совершено на одну из аптек в Москве. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщают «Вести».

Вооруженный мужчина ворвался в аптеку, расположенную по адресу: Ленинский проспект, дом 60.

Нападавший был одет в камуфляжный костюм, его лицо было скрыто.

Прибывшие в аптеку сотрудники полиции обнаружили труп провизора — женщины 55 лет. Нападавший скрылся.

Информация уточняется.