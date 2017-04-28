В Москве совершено бандитское нападение на аптеку
По данным СМИ, погибла сотрудница аптеки
Москва, 28 апреля 2017, 21:24 — REGNUM Бандитское нападение совершено на одну из аптек в Москве. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщают «Вести».
Вооруженный мужчина ворвался в аптеку, расположенную по адресу: Ленинский проспект, дом 60.
Нападавший был одет в камуфляжный костюм, его лицо было скрыто.
Прибывшие в аптеку сотрудники полиции обнаружили труп провизора — женщины 55 лет. Нападавший скрылся.
Информация уточняется.
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Бандитизм, разбой
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