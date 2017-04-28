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МВД Грузии раскрыло преступную схему отправки граждан Ирана в ЕС

Происшествия

Одним из организаторов преступной схемы оказался гражданин Турции

Мигранты
Мигранты

Тбилиси, 28 апреля 2017, 20:14 — REGNUM  Генеральная инспекция МВД Грузии совместно со службой госбезопасности и департаментом патрульной полиции МВД раскрыла преступную схему, по которой граждан Ирана отправляли из Тбилисского аэропорта в страны Евросоюза.

По информации пресс-службы МВД, следствие установило, что организатором этой преступной схемы был гражданин Турции Беркант Д., который за солидную сумму обеспечивал отправку граждан Ирана по фальшивым паспортам из Тбилиси в ЕС.

Получив назначенную сумму, члены преступной группировки изготавливали для уплативших деньги лиц поддельные паспорта с фальшивыми именем и фамилией, под которыми привозили их в Грузию и с различными паспортными данными (как подлинными, так и фальшивыми) покупали им авиабилеты как в Турцию (с которой граждане Ирана пользуются безвизовым сообщением), так и в страны Евросоюза.

Фальшивые паспорта этим лицам выдавали до их доставки в Тбилисский аэропорт, где граждане Ирана параллельно проходили регистрацию на авиарейсы, вылетающие в Турцию и в какую-либо из стран Европы. До пересечения границы Беркант Д. в туалете аэропорта проставлял на посадочной карте и фальшивом паспорте этих лиц фальшивый штамп о пересечении границы Грузии. После этого данные лица проходили контроль на границе Грузии по действительным иранским паспортам и предъявляли карту посадки на рейс в Турцию. А уже после пересечения границы предъявляли фальшивый паспорт и фальшивую посадочную карту, с которой вылетали в страны ЕС. Причем, самолет в ту или иную страну Европы вылетал из Тбилисского аэропорта немного раньше, чем рейс, направлявшийся в Турцию, и найти недостающих на рейсе пассажиров авиакомпания уже не могла.

После выявления этой преступной схемы генинспекция МВД Грузии сумела пресечь на месте попытку одного из граждан Ирана по фальшивым документам вместо Турции вылететь в ЕС.

Создатель этой преступной схемы, гражданин Турции Беркант Д. задержан правоохранительными органами Грузии. Ему предъявлено обвинение по статье 362 УК Грузии — изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков. При обыске в доме задержанного были изъяты фальшивый штамп о пересечении границы Грузии и фальшивые паспорта разных стран. По этой же статье задержан и гражданин Ирана, который воспользовался фальшивыми документами. Обоим задержанным Тбилисский городской суд вынес меру пресечения — предварительное заключение.

Выявлены находящиеся в Тбилиси еще пять граждан Ирана, которые должны были воспользоваться этой же преступной схемой. МВД Грузии продолжает расследование с целью установления и задержания других связанных с этой преступной группировкой лиц.

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