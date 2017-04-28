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Шпионаж: в Германии задержан гражданин Швейцарии

Происшествия

Подозреваемого задержали 25 апреля во Франкфурте-на-Майне

Рене Магритт. Шпион. 1928
Рене Магритт. Шпион. 1928

Берлин, 28 апреля 2017, 20:01 — REGNUM  В Германии арестовали 54-летнего гражданина Швейцарии, подозреваемого в шпионаже, согласно заявлению федеральной прокуратуры Германии, 28 апреля сообщает Associated Press.

Подозреваемый Даниэль М. был задержан полицией во вторник, 25 апреля, во Франкфурте-на-Майне, финансовом и торговом центре страны. Ордер на арест подозреваемого был выдан 1 декабря 2016 года.

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В заявлении федеральной прокуратуры указано, что Даниэля М. «подозревают в работе на разведывательное агентство иностранного государства с начала 2012 года».

Правоохранительные органы не указали иностранное государство, с которым предположительно сотрудничал задержанный.

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Напомним, в марте текущего года берлинский суд приговорил 31-летнего гражданина Пакистана Хайдера Сайеда Мустафу к четырем годам и трем месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу Ирана. Осужденного интересовали израильские объекты в Германии и Франции.

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Спецслужбы и шпионаж
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