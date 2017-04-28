В Великобритании пассажирский самолет чуть не столкнулся с беспилотником
Инцидент произошел в международном аэропорту Хитроу
Лондон, 28 апреля 2017, 19:39 — REGNUM В лондонском аэропорту Хитроу зафиксирован случай опасного сближения пассажирского самолета с дроном, 28 апреля сообщает Press Association.
Самолет Airbus A320 находился на высоте более одного километра, когда пилоты заметили два белых шарообразных дрона.
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По словам одного из пилотов, мог возникнуть «высокий риск столкновения», если бы пассажирский самолет находился на другой траектории подлета к Хитроу. Дроны находились примерно в 500 метрах от самолета.
Менее чем через полчаса Boeing 777, заходивший на посадку в Хитроу, пролетел примерно в 50 метрах от беспилотника. Владельцев беспилотников задержать не удалось.
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Напомним, согласно данным British Airprox Board (UKAB), в прошлом месяце было зафиксировано пять опасных случаев сближения беспилотных летательных аппаратов с пассажирскими самолетами. За последние 12 месяцев количество опасных сближений достигло 62.
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