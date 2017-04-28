Во Владимирской области женщина погибла, упав в открытый люк теплотрассы

Владимир, , 18:15 — REGNUM Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, упавшей в открытый технологический колодец. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Трагедия произошла 21 апреля в Муромском районе. 53-летняя местная жительница возвращалась домой из магазина. Она оступилась и упала в колодец. При падении женщина получила перелом шейных позвонков и скончалась на месте.

«Следствием установлено, что опасный объект теплотрассы у дома №27 поселка «Фабрика им. Войкова», состоящий на балансе ООО «Владимиртеплогаз», содержался в ненадлежащем состоянии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи считают, что должностные лица нарушили правила техники безопасности, что стало причиной смерти человека.

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка обстоятельств произошедшего, которая должна помочь установить конкретных сотрудников предприятия, по чьей вине произошла трагедия.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2016 года в Белгородской области на глазах у родителей утонул в отстойнике канализационной сети четырехлетний мальчик. Очистное сооружение не имело ни ограждения, ни крышки.

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