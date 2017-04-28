Приказано снести? В Кабардино-Балкарии незаконно построили 6 многоэтажек

Нальчик, , 17:28 — REGNUM Шесть четырехэтажных домов, построенных в столице Кабардино-Балкарии по улице Вторая Надречная, 126, признаны самовольной постройкой. Несмотря на то, что на некоторых многоэтажках уже устанавливается кровля, прокуратура выступает за снос незаконных строений, пишет РИА «КБР».

Самострой был выявлен в ходе прокурорской проверки. По ее результатам было возбуждено административное производство по статье «Нарушение установленного порядка строительства». Материалы проверки направлены в Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР. Подан также иск в Нальчикский городской суд.

В нем прокуратура просит признать возведённые застройщиком шесть жилых 4-этажных многоквартирных дома самовольной постройкой. Кроме того, надзорное ведомство считает, что ответчик должен снести самовольно возведенные объекты капитального строительства за свой счет.

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Напомним, год назад, в феврале 2016 года в столице Нальчика было снесено несколько самовольно построенных зданий и ограждений, в том числе был демонтирован торговый киоск, самовольно установленный на территории, прилегающей к многоквартирному жилому дому на улице Таманской дивизии, 33

На ранней стадии строительства в апреле 2017 года был выявлен и устранен факт самовольной пристройки к многоквартирному жилому дому №1 на улице Ватутина. Как остался незамеченным факт незаконного строительства шести многоэтажных домов, ряд которых уже подведен под крышу, остается загадкой.