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Четверо погибших в Челябинске: владельцу «Мерседеса» грозит длительный срок

Происшествия

Также с него требуют 23 млн рублей компенсации

Челябинск, 28 апреля 2017, 17:19 — REGNUM  Наказание в виде лишения свободы на восемь лет и выплату компенсации родственникам погибших, запросил прокурор на заседании Курчатовского районного суда в отношении виновника ДТП с четырьмя погибшими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокурор просил суд удовлетворить исковые требования потерпевших за причиненный вред в сумме 23 млн рублей. Также, после отбывания срока, он просит запретить гражданину управлять транспортными средствами в течение трёх лет.

33-летний владелец автомобиля «Мерседес» обвиняется в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель четверых человек. Трагедия произошла 29 октября 2016 года в Челябинске на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы. Находясь в пьяном виде, обвиняемый на автомобиле марки Mercedes модели S500, проехал перекресток на красный свет и на полной скорости ударил ВАЗ 2115. Отечественный автомобиль налетел на столб, погибли три девушки и таксист. Водитель иномарки уцелел, его пассажиры получили травмы.

Добавим, в октябре 2016 года на улицах Челябинска произошло ещё одно резонансное ДТП. Иномарка под управлением пьяного челябинца на полной скорости врезалась в машину скорой помощи. Погибли 10-месячный мальчик, водитель кареты скорой помощи и фельдшер. Мать ребенка и ещё один медработник получили травмы.

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