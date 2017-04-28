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Коррупция в департаменте Югры: новые дела и фигуранты

Происшествия

Сумма выявленных взяток превысила 8 млн рублей

Коррупция
Иллюстрация: Picserver.org
Коррупция

Ханты-Мансийск, 28 апреля 2017, 16:53 — REGNUM  В ХМАО-Югре возбуждены новые уголовные дела в отношении сотрудников окружного департамента экономического развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Следствие ведёт отдел по расследованию особо важных дел окружного управления СКР. Чиновникам вменяют подпункты «а» и «в» части 5 ст. 290 УК РФ («Получение взяток за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

О тёмных делах троих сотрудников отдела лицензионного контроля данного ведомства стало известно в сентябре 2016 года. Изначально речь шла о том, что чиновники в период с июня по сентябрь получили вознаграждение на общую сумму в 500 тыс. рублей. Деньги принадлежали представителю одной из коммерческих фирм Ханты-Мансийска за изготовление лицензии. Передавал их посредник, которого задержали 1 сентября.

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Также на тот момент чиновников подозревали в том, что они получили от представителей некоторых фирм Нефтеюганска, Пыть-Яха и Нефтеюганского района взятки на сумму 350 тыс. рублей.

Чиновники были помещены в СИЗО. А директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Ирина Астапенко пообещала всячески помогать следствию.

В декабре 2016 года управление СКР сообщило об 11 известных следствию случаях взяточничества на общую сумму 3 млн 200 тыс. рублей. К числу обвинений некоторым фигурантам добавили служебный подлог.

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А в начале апреля 2017 года СКР доложил общественности о новых выявленных эпизодах. На тот момент в производстве находилось шесть дел о взятках на общую сумму более 6 млн рублей.

Сейчас следствию известно, что в разные периоды 2014, 2015 и 2016 годов трое сотрудников отдела лицензионного контроля получали от разных фирм незаконные денежные вознаграждения. Взамен от них ожидали оформления лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов и укрывательства нарушений в области реализации алкогольной продукции, выявленных в ходе выездных проверок. Все уголовные дела соединены в одно производство. Всего в них фигурируют уже пятеро сотрудников департамента экономического развития, а также житель Ханты-Мансийска, выступавший в роли посредника.

Возросла и сумма выявленных следствием взяток. Теперь она превышает 8 млн рублей.

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