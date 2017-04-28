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«Лесное» дело в Архангельской области: по делу о взятке проходит чиновник

Происшествия

По данным следствия, за 250 тыс. рублей были подготовлены фиктивные документы. Сотрудника министерства подозревают в получение взятки в виде пиломатериалов

Архангельск, 28 апреля 2017, 18:25 — REGNUM  В Архангельской области завершено предварительное следствие по обвинению индивидуального предпринимателя, занимающегося лесозаготовками, в даче взятки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СКР, по делу проходят еще несколько человек: знакомый предпринимателя подозревается в посредничестве во взяточничестве, мастер участка Шенкурского участкового лесничества — в пособничестве в коммерческом подкупе, сотруднику Архангельского филиала ФГУП «Рослесинфорг» инкриминируют «незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение незаконных действий в интересах дающего, совершенное в крупном размере».

Кроме того, сотрудника министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области подозревают в получении взятки в виде имущества.

По версии следствия, в 2014 году индивидуальный предприниматель при пособничестве своего знакомого обратился к сотруднику ФГУП «Рослесинфорг» с просьбой за денежное вознаграждение в размере 250 тыс. рублей составить лесоустроительные материалы, содержащие недостоверные сведения о составе лесных насаждений, а также запасах кубатуры леса на гектаре арендуемого им участка лесного фонда. Представитель Архангельского филиала ФГУП «Рослесинфорг» согласился и подготовил фиктивные документы, которые в последующем были направлены для согласования в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. После чего чиновник министерства за взятку в виде пиломатериалов для строительства бани общей стоимостью более 120 тыс. рублей и принял их к рассмотрению и обеспечил подписание документации руководством.

В результате противоправных действий индивидуальный предприниматель осуществил заготовку хвойных пород деревьев, а также увеличил объем фактически заготовленной хвойной древесины.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Архангельской области.

В ходе допросов обвиняемые свою вину не признали. В ходе предварительного следствия на их имущество и денежные средства в размере более 7 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.

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