Организатор борделя в Чебоксарах получил условный срок

Чебоксары, , 15:56 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 35-летнему чебоксарцу за организацию борделя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, в том числе: с использованием для этого несовершеннолетних). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Ранее были осуждены трое его сообщников, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствием и Московским районным судом города Чебоксары установлено, что с весны 2009 года по весну 2012 года мужчина организовал занятие проституцией на территории городов Чебоксары и Новочебоксарск. В этот незаконный бизнес были вовлечены не менее 25 местных жительниц в возрасте от 17 до 40 лет, при этом три из них были несовершеннолетними.

Притон для занятия проституцией располагался в квартире в северо-западном районе Чебоксар. Кроме того, «девушки по вызову» выезжали в различные сауны и квартиры. Стоимость оказания услуг сексуального характер составляла от 1 тыс. до 1 тыс. 700 рублей в час. «Заработанные таким образом денежные средства распределялись между сутенерами и проститутками, которым причиталось вознаграждение в размере 650 рублей за один час интимных услуг. В случае опоздания девушек с выполненного заказа, ненадлежащего исполнения ими сексуальных услуг, употребления спиртными напитками, выезда домой без разрешения, отказа от заказа, самостоятельного поиска клиента, в отношении потерпевших могла быть применена система штрафов», — отмечают в СУ СКР.

Трое сообщников организатора притона были были представлены перед судом раньше, сам он скрылся от следствия, в связи с чем в сентябре 2012 года был объявлен в розыск. Материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство. Его местонахождение было установлено в марте 2017 года, после чего он был задержан.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении троих сообщников было направлено в суд в апреле 2013 года. Все они были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, в том числе с использованием для этого несовершеннолетних), а один из них также был осужден за вовлечение в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних (ч. 1 и ч. 3 ст. 240 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а двум другим осужденным — в виде 2 лет лишения свободы условно каждому.