Трагедия на Ставрополье: мужчина убил свою семью и покончил собой

Ставрополь, , 15:55 — REGNUM В Ставропольском крае следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии, в результате которой не стало семьи из четырех человек. Мужчина убил свою супругу, двух маленьких детей и покончил с собой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия разыгралась 28 апреля в селе Юца Предгорного района. В одном из частных домов были найдены тела супругов и двух их сыновей с многочисленными ножевыми ранениями.

Следователи и криминалисты, а также оперативники МВД предполагают, что женщину и детей убил глава семейства, который затем покончил жизнь самоубийством.

Об этом свидетельствует идентичный характер ранений и оружие убийства в руках мужчины. Кроме того, следователи не нашли признаков взлома замков на дверях или других следов нападений на семью извне. Входная дверь была закрыта изнутри, в доме был порядок.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Следствие пытается выяснить причины случившегося. Назначены экспертизы, допрашиваются родственники и знакомые погибшей семьи.

Подобные преступления уже происходили в последнее время в других регионах России. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года был осужден петербуржец, убивший жену на почве ревности и «искавший» ее в соцсетях.

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В октябре 2016 года таганрожец убил жену и трехлетнего ребенка, после чего покончил с собой. А в апреле житель села Красный Сулин из охотничьего ружья застрелил супругу, пока трое детей находились в соседней комнате.

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В Ростовской области в расстреле жены подозревают супруга, заведено дело

В июне 2016 года в Калининграде 43-летний мужчина убил своих детей — 7 и 11 лет, а затем сам покончил с жизнью.

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В ноябре 2015 года в Ростове-на-Дону 60-летний глава семьи кухонным топором убил своих детей — 15-летнего сына и 21-летнюю дочь, после чего пытался покончить собой.

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Летом 2015 года в Нижнем Новгороде Олег Белов убил беременную жену и шестерых маленьких детей, после чего поехал во Владимирскую область и убил собственную мать. 29 июня 2016 года Белов был приговорен к пожизненному сроку. У него признали психическое расстройство.

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