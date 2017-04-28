Пятница, 28 Апреля 2017 года
16:21:21 МСК

Трагедия на Ставрополье: мужчина убил свою семью и покончил собой

Происшествия

В числе погибших двое маленьких детей

Ставрополь, 28 апреля 2017, 15:55 — REGNUM  В Ставропольском крае следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии, в результате которой не стало семьи из четырех человек. Мужчина убил свою супругу, двух маленьких детей и покончил с собой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия разыгралась 28 апреля в селе Юца Предгорного района. В одном из частных домов были найдены тела супругов и двух их сыновей с многочисленными ножевыми ранениями.

Следователи и криминалисты, а также оперативники МВД предполагают, что женщину и детей убил глава семейства, который затем покончил жизнь самоубийством.

Об этом свидетельствует идентичный характер ранений и оружие убийства в руках мужчины. Кроме того, следователи не нашли признаков взлома замков на дверях или других следов нападений на семью извне. Входная дверь была закрыта изнутри, в доме был порядок.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Следствие пытается выяснить причины случившегося. Назначены экспертизы, допрашиваются родственники и знакомые погибшей семьи.

Подобные преступления уже происходили в последнее время в других регионах России. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года был осужден петербуржец, убивший жену на почве ревности и «искавший» ее в соцсетях.

Читайте ранее в этом сюжете:В Петербурге осужден ревнивец, убивший жену и «искавший» ее в соцсетях

Петербуржец убил жену из ревности, заявив в полицию и СМИ о ее исчезновении

В октябре 2016 года таганрожец убил жену и трехлетнего ребенка, после чего покончил с собой. А в апреле житель села Красный Сулин из охотничьего ружья застрелил супругу, пока трое детей находились в соседней комнате.

Также по теме: Трагедия в Ростовской области: таганрожец убил семью и покончил с собой

В Ростовской области в расстреле жены подозревают супруга, заведено дело

В июне 2016 года в Калининграде 43-летний мужчина убил своих детей — 7 и 11 лет, а затем сам покончил с жизнью.

Подробнее: Калининградец убил двух своих малолетних детей и покончил с собой

В ноябре 2015 года в Ростове-на-Дону 60-летний глава семьи кухонным топором убил своих детей — 15-летнего сына и 21-летнюю дочь, после чего пытался покончить собой.

Читайте также: Подольская трагедия в Ростове-на-Дону: Глава семьи зарубил детей топором

Летом 2015 года в Нижнем Новгороде Олег Белов убил беременную жену и шестерых маленьких детей, после чего поехал во Владимирскую область и убил собственную мать. 29 июня 2016 года Белов был приговорен к пожизненному сроку. У него признали психическое расстройство.

Читайте ранее в этом сюжете: Виновный в убийстве шестерых детей нижегородец получил пожизненный срок

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»
МиассЧелябинская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Общество
NB!
28.04.17
Слуцкий обвиняет украинских парламентариев в травле Аграмунта
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Регламент ПАСЕ не предусматривает выражение недоверия Аграмунту — Слуцкий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Трамп назвал Венесуэлу катастрофой
ВашингтонСША Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
28.04.17
Более 60% граждан не ждут улучшений в экономике России: опрос
МоскваРоссия Бедность Экономика
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
МоскваРоссия Угледобывающая промышленность Экономика
NB!
28.04.17
«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
28.04.17
Станислав СтремидловскийТрампу предлагают объявить новый крестовый поход против России
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
28.04.17
Олег АйрапетовПольша: Восстание началось
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
28.04.17
Владимир СтанулевичПервый нефтепромышленник России
КаргопольАрхангельская областьРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
28.04.17
В Совфеде ожидают внятной позиции Китая по одной из «заслуг» Трампа
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
ещё главное