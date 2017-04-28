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Глава миссии ОБСЕ на Украине: Подрыв наблюдателей не был случайным

Происшествия

Представитель ОБСЕ отметил, что взрывное устройство было установлено на дороге незадолго до того, как по ней проехал автомобиль миссии

Киев, 28 апреля 2017, 16:00 — REGNUM  Подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ был осуществлен в результате спланированной операции, заявил 28 апреля первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщает Лига.Новости.

По его словам, устройство, на которой взорвались наблюдатели, подложили специально, чтобы «поранить, покалечить или кого-то убить». Хуг отметил, что маршрут движения патруля миссии не был случайным, его заранее запланировали специалисты ОБСЕ.

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Представитель СММ ОБСЕ добавил, что по дороге, на которой было заложено взрывное устройство, за два часа до инцидента уже проезжал автомобиль, и с ним ничего не случилось. А спустя два часа автомобиль ОБСЕ подорвался на устройстве так, что бронированную машину весом 4,5 тонн отбросило метров на семь от места взрыва.

«Это было последствие использования оружия избирательного действия. Это именно то оружие, которого там вообще никогда не должно было быть», — подчеркнул Хуг.

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Напомним, автомобиль с тремя наблюдателями СММ ОБСЕ был взорван 23 апреля по пути из Славяносербска в село Сокольники. В результате погиб один член миссии, гражданин США, двое человек пострадали — граждане Германии и Чехии. МГБ ЛНР квалифицировало инцидент как теракт.

Читайте ранее в этом сюжете: МГБ ЛНР квалифицировало подрыв наблюдателей ОБСЕ как теракт

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Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР
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