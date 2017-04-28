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В Самарской области несовершеннолетние братья подозреваются в убийстве

Происшествия

Двоих 17-летних братьев подозревают в том, что они забили до смерти палкой 43-летнего соседа

Убийство
Иллюстрация: Pixabay.com
Убийство

Самара, 28 апреля 2017, 15:44 — REGNUM  В Красноярском районе Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних братьев, подозреваемых по уголовной статье «Убийство», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

По версии следствия, 25 апреля подозреваемые на почве личных неприязненных отношений нанесли множественные удары палкой по голове и туловищу 43-летнему соседу. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Тело потерпевшего было обнаружено 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский Красноярского района, где накануне он и распивал спиртные напитки с подозреваемыми.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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