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СКР: Фигурант громкого убийства казака на Ставрополье скрывался в Чечне

Происшествия

Висхан Акаев после убийства скрывался от следствия в Грозном. Его заочно заключили под стражу еще в 2013 году

Ставрополь, 28 апреля 2017, 15:25 — REGNUM  Фигурант резонансного убийства казака в Ставропольском крае Висхан Акаев скрывался от следствия в городе Грозном Чеченской республики. С 2013 года он заочно был помещен под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета 28 апреля.

В настоящее время Акаев передан следственным органам Ставрополья и помещен под арест. Расследование уголовного дела по убийству Николая Науменко в 2012 году возобновлено.

31-летний Висхан Акаев подозревается в совершении преступления по трем статьям: ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении обвиняемого, запланировано предъявление обвинения, допросы обвиняемого и свидетелей», — дополнили в Следственном комитете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 декабря 2012 года у диско-бара Невинномысска был смертельно ранен ножом молодой человек. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

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Предположительно, удары ножом нанес Висхан Акаев, который приехал к развлекательному заведению по приглашению девушки со своим братом. Последний был задержан спустя четыре месяца. Второго подозреваемого искали более четырех лет.

Убийство казака вызвало народное волнение, приведшее к проведению ряда митингов в Невинномысске. Люди требовали серьезного расследования и наказания преступников. 27 апреля ИА REGNUM сообщили в МВД о нахождении Акаева.

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