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Вынесен приговор самарскому рабовладельцу

Происшествия

40-летний житель Чапаевска превратил гастарбайтера из Алании в своего раба, избивал его монтировкой и держал на цепи

Самара, 28 апреля 2017, 15:44 — REGNUM  В Самарской области вынесен приговор жителю Чапаевска Алексею Кошману, который признан виновным в совершении преступлений по целому ряду уголовных статей — «Использование рабского труда, совершенное с угрозой применения насилия и применением насилия, с изъятием, сокрытием документов, удостоверяющих личность потерпевшего», «Причинение физических страданий путем систематического нанесения побоев», «Тайное хищение чужого имущества», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

Судом установлено, что в начале 2014 года Кошман, имеющий подсобное хозяйство и в собственности своей семьи земельный участок, общей площадью 1515 кв. м, пригласил к себе для ведения подсобного хозяйства знакомого мужчину, проживающего в то время в Северной Осетии — Алании, пообещав ему достойные условия проживания, питание и помощь в поиске работы, с достойной оплатой его труда. Однако когда мужчина приехал в Самарскую область, Кошман лишил его свободы, забрал у него паспорт и удерживал в подневольном состоянии, используя его рабский труд. Кошман периодически избивал гастарбайтера всем, что подалось под руку — металлической монтировкой, черенком от лопаты, деревянной палкой. Медицинскую помощь после побоев своему работнику он не оказывал, наоборот надевал на его ногу металлическую цепь и приковывал к металлической трубе. На цепи держал не менее 6 часов.

«В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведены более 30 допросов, 5 обысков и осмотров места происшествия (предметов), комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Приговором суда Кошману назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — констатировали в СУ СКР региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Самарской области превратил гастарбайтера в раба и держал на цепи

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