Пятница, 28 Апреля 2017 года
14:50:09 МСК

В Чечне судят членов банды, устроившей взрыв на КПП

Происшествия

На скамье подсудимых пятеро членов незаконного вооруженного формирования

Грозный, 28 апреля 2017, 14:32 — REGNUM  Пятерых жителей Чечни будут судить за участие в незаконном вооруженном формировании. Шамиля Аздамирова, Ризвана Алиева, Ахмеда Исаева, Ризвана Солталиева и Росамбека Кариева подозревают в том, что они входили в бандгруппу, на счету которой подрыв КПП и другие преступления террористической направленности.

Обвиняемые весной 2016 года вошли в состав незаконного вооруженного формирования, лидером которого являлся Шамиль Джанаралиев. Бандгруппа планировала совершать нападения на сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, сообщили ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В середине апреля Джанаралиев совместно с остальными членами НВФ спланировали теракт, который они собирались осуществить 9 мая. Их целью стал контрольно-пропускной пункт полиции №138 у автодороги Грозный — Алхан-Кала. Бандиты намеревались убить полицейских и завладеть их табельным оружием.

Однако через несколько дней члены НВФ Аздамиров, Алиев, Исаев, Солталиев и Кариев отказались от участия в нападении, но при этом заверили Джанаралиева, что готовы участвовать в планировании и совершении других преступлений, в которых не будет угрозы жизни их самих.

9 мая главарь боевиков совершил самоподрыв на КПП, в результате которого были ранены шестеро сотрудников полиции. Еще один боевик Ахмед Иналов был ликвидирован полицейскими на месте преступления.

Читайте также: В Чечне задержаны члены бандгруппы, организовавшей взрыв на КПП 9 мая

Боевика, устроившего взрыв на КПП в Чечне, остановили по дороге в Сирию

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва на КПП-138, расположенном у автодороги Грозный — Алхан-Кала были ранены шестеро сотрудников сводного отряда полиции МВД по Башкирии. Один из боевиков, участвовавших в преступлении, ранее планировал выехать в Сирию для участия там в военных действиях, однако был остановлен правоохранительными органами и по просьбе родных возвращен к мирной жизни.

Спустя два дня после взрыва на КПП в Чечне сгорели дома участников подрыва Шамиля Джанаралиева и Ахмеда Иналова. Причину возгорания домовладений не комментировали ни в МЧС, ни в правоохранительных органах.

Также по теме: В Чечне сгорели дома боевиков, взорвавших КПП 9 мая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Боевики в Чечне
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Дело о взятке в Казани: арестован лидер «Единой России» в гордуме Хайруллин
КазаньРоссия Коррупция Происшествия
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
МоскваРоссия Угледобывающая промышленность Экономика
NB!
28.04.17
«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
28.04.17
Олег АйрапетовПольша: Восстание началось
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.04.17
Автопробегом по «Платону»: Ответ водителей Карачаево-Черкесии Медведеву
ЧеркесскРоссия Система оплаты проезда «Платон» Общество
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
28.04.17
Владимир СтанулевичПервый нефтепромышленник России
КаргопольАрхангельская областьРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
28.04.17
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
NB!
28.04.17
Колеров: Взятие Шуши и Гюлистанский мир — основа субъектности Карабаха
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
В заслугу Трампу Белый дом ставит другое — сенатор
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Олег КалининИзмена: балканский крест или грабли для России?
БелградСербия День Победы Политика
NB!
28.04.17
ЦБ РФ назначил временную администрацию в казанский банк «Спурт»
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
ещё главное