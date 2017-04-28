В Чечне судят членов банды, устроившей взрыв на КПП

Грозный, , 14:32 — REGNUM Пятерых жителей Чечни будут судить за участие в незаконном вооруженном формировании. Шамиля Аздамирова, Ризвана Алиева, Ахмеда Исаева, Ризвана Солталиева и Росамбека Кариева подозревают в том, что они входили в бандгруппу, на счету которой подрыв КПП и другие преступления террористической направленности.

Обвиняемые весной 2016 года вошли в состав незаконного вооруженного формирования, лидером которого являлся Шамиль Джанаралиев. Бандгруппа планировала совершать нападения на сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, сообщили ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В середине апреля Джанаралиев совместно с остальными членами НВФ спланировали теракт, который они собирались осуществить 9 мая. Их целью стал контрольно-пропускной пункт полиции №138 у автодороги Грозный — Алхан-Кала. Бандиты намеревались убить полицейских и завладеть их табельным оружием.

Однако через несколько дней члены НВФ Аздамиров, Алиев, Исаев, Солталиев и Кариев отказались от участия в нападении, но при этом заверили Джанаралиева, что готовы участвовать в планировании и совершении других преступлений, в которых не будет угрозы жизни их самих.

9 мая главарь боевиков совершил самоподрыв на КПП, в результате которого были ранены шестеро сотрудников полиции. Еще один боевик Ахмед Иналов был ликвидирован полицейскими на месте преступления.

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Боевика, устроившего взрыв на КПП в Чечне, остановили по дороге в Сирию

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва на КПП-138, расположенном у автодороги Грозный — Алхан-Кала были ранены шестеро сотрудников сводного отряда полиции МВД по Башкирии. Один из боевиков, участвовавших в преступлении, ранее планировал выехать в Сирию для участия там в военных действиях, однако был остановлен правоохранительными органами и по просьбе родных возвращен к мирной жизни.

Спустя два дня после взрыва на КПП в Чечне сгорели дома участников подрыва Шамиля Джанаралиева и Ахмеда Иналова. Причину возгорания домовладений не комментировали ни в МЧС, ни в правоохранительных органах.

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