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Владелец «Орловской нивы» повторно оправдан – теперь облсудом

Происшествия

Орловский облсуд не нашел оснований для отмены оправдательного приговора

Орел, 28 апреля 2017, 14:29 — REGNUM  Владелец агрохолдинга «Орловская нива» Сергей Будагов, обвиняемый в даче взятки руководителю департамента государственного имущества и земельных отношений, оправдан — решение об это принял Орловский областной суд, рассматривавший апелляцию на ранее принятое решение районного суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облсуде 28 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Будагов был задержан в марте прошлого года. Он обвинялся в том, что передал руководителю департамента имущества и земельных отношений Орловской области пять миллионов рублей якобы за продление срока размещения торговых павильонов «Родное село» на землях муниципальной и областной собственности. Изначально Будагов свою вину отрицал, заявляя, что деньги были переданы в долг. Чиновник настаивал на том, что это была взятка.

Государственный обвинитель требовал для Будагова наказание в виде восьми лет лишения свободы. Однако в феврале 2017 года Железнодорожный суд Орла принял решение оправдать Сергея Будагова. Суд усмотрел «признаки провокации, выразившиеся в склонении Будагова к даче взятки».

27 апреля судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда рассмотрела апелляцию прокуратуры на приговор в отношении Сергея Будагова. По итогам рассмотрения материалов дела, облсуд постановил: оправдательный приговор в отношении владельца агрохолдинга является законным и обоснованным. Нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, из-за которых приговор мог бы быть отменен, облсуд не увидел.

Читайте также: Не взятка, а провокация: владелец «Орловской нивы» оправдан

Сергей Будагов является владельцем крупнейшего в регионе агрохолдинга «Орловская нива» (с лета 2016 года предприятие зарегистрировано в Тульской области). В период губернаторства Александра Козлова Будагов выкупил из областной собственности активы холдинга за 14 млн рублей. Позже, после ухода Козлова с поста губернатора, в отношении Будагова было возбуждено дело по факту продажи госпакета акций ОАО «АПК «Орловская нива». По версии следствия, Будагов выкупил 99,98% акций ОАО «АПК «Орловская нива» у регионального департамента имущества, промышленности и информатизации — за 14,1 млн рублей при реальной стоимости более 700 млн рублей.

Нынешний губернатор Вадим Потомский неоднократно заявлял, что считает эту сделку причинившей региону серьезный ущерб. Между тем, пока все попытки властей опротестовать продажу холдинга успехом не увенчались.

Отметим, что в начале апреля орловский суд вынес еще один оправдательный приговор по уголовному делу в отношении местного бизнесмена и депутата облсовета Виталия Рыбакова. Он обвинялся в том, что в бытность руководителем «Базы строительных материалов» заключал и оплачивал договоры о предоставлении спонсорской помощи с ООО «Агентство «Орловская среда» — для обеспечения распространения рекламы о деятельности «Базы строительных товаров», как считало следствие, незаконно. Суд нарушения законодательства в действиях Рыбакова не нашел.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура обжаловала оправдательный приговор владельцу «Орловской нивы»

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