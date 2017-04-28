Экс-начальник отдела МВД на Ставрополье пойдет под суд за мошенничество

Ставрополь, , 14:14 — REGNUM В Ставропольском крае руководство отдела МВД по Изобильненскому району обвиняется в коррупционном преступлении. Дело направлено в суд.

Экс-начальнику районного отдела полиции и его заместителю предъявлены обвинения в покушении на мошенничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Следствие полагает, что они пытались провернуть мошенническую схему по обману предпринимателя на миллионные суммы. Застройщик получил от администрации города Изобильного земельный участок по договору аренды для коттеджного строительства. Об этом узнало начальство отдела МВД и решило нажиться, считает следствие.

Когда предприниматель обратился в администрацию с заявлением об утверждении схемы раздела границ земельного участка и разделе его на 89 отдельных участков, к нему обратился посредник и убедил, что может надавить на администрацию через прокуратуру, чтобы решить этот вопрос. За это он предложил написать в прокуратуру жалобу на затягивание служащими администрации оформления документов.

Через месяц застройщику сообщили о решении вопроса, хотя вопрос решен не был. Позже ему предложили за решение вопроса переуступить права аренды на 26 земельных участков общей стоимостью свыше 6 млн рублей.

Предприниматель понял, что это мошенничество и дальше действовал по указанию следственных органов. Он подал в администрацию документы о переуступке требований на участки земли, подложив к документам на пять участков заявления от своих знакомых.

Узнав о том, что права на пять участков не переуступлены экс-полицейские потребовали от застройщика 1,5 млн рублей. При передаче денег и муляжей денег они были задержаны. По окончании расследования дело направлено в суд.

Одновременно со следствием в полиции проведена служебная проверка, по результатам которой экс-руководитель отдела уволен, а его заместитель отстранен от службы. Его дальнейшая судьба в полиции будет ясна после вынесения приговора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ряде других коррупционных дел в полиции региона, которые расследуются или следствие по ним завершено.

Так, в апреле 2017 года в суд ушло дело бывшего участкового уполномоченного полиции города Пятигорску, подозреваемого во взяточничестве. Он потребовал у подозреваемого 330 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела. Попав под следствие участковый скрылся. Его искали более четырех месяцев.

На днях под коррупционную статью попал бывший заместитель руководителя следственного отдела по городу Пятигорск регионального управления СКР Денис Пасышин. Следствие предполагает, что он потребовал 3 млн рублей, чтобы прекратить «дело» об экономическом преступлении. А ранее инспектор ГИБДД также попался на взятке в 40 тыс. рублей.

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В экс-начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Изобильненскому району Александр Батагов был осужден за взятку в размере 400 тысяч рублей. Он получил 4,6 года строгого режима и штраф в размере 1,2 млн рублей.

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Сейчас в суде рассматривается дело о взяточничестве начальника отдела ГИБДД по Кочубеевскому району. Следствие предполагает, что он требовал у руководства автотранспортного предприятия ежемесячные взносы за беспрепятственный пропуск грузовиков. Также он нацелил своих подчиненных на регулярное получение мелких взяток с водителей грузовиков.

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