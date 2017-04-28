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В Литве фиксируют волну подстроенных ДТП

Происшествия

Мошенники массово пытаются добиться компенсаций от страховых компаний

Вильнюс, 28 апреля 2017, 13:52 — REGNUM  В Литве с начала 2017 года страховые компании фиксируют пик фиктивных ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 апреля, в страховой компании BTA.

«Постоянно происходят единичные попытки заработать легкие деньги, но в первом квартале этого года число дел, связанных с так называемыми дорожными спектаклями, во время которых дополнительно портятся и так уже сломанные или по другим причинам утратившие ценность автомобили, равняется чуть ли не половине всех таких случаев за 2016 год. Чаще всего на сомнительные схемы соблазняются люди, полагающие, что могут перехитрить страховых экспертов, но такие попытки обычно превращаются в трагикомедию с плачевными последствиями», — отметил глава отдела экспертиз страховой компании Андрюс Жюкялис.

Только в первом квартале 2017 года число таких дел, которые администрировала ВТА, составило 43% от всего числа случаев, зафиксированных в 2016 году. Средняя сумма, которую планируется получить от страховой компании за фиктивные ДТП, достигает 6000 евро, но иногда планируется присвоить и десятитысячные суммы.

По словам специалиста, больше всего шокирует то, что фантазия людей, участвующих в таких махинациях, часто обходит стороной законы физики: «Самые курьезные ситуации — это когда в таких спектаклях участвуют автомобили, которые из-за поломки не могут сдвинуться с места. Нередко бывает, что «авария» происходит в таком тихом уголке, где в сутки проезжает всего несколько автомобилей. Удивляет то, что во время осмотра автомобиля замечаешь, что повреждения, которые в таком спектакле получают сломанные, но почти новые автомобили, очевидно, подчеркиваются дополнительными ударами молотка или плиты, что делается для того, чтобы повысить размер страховой выплаты».

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Аварии пассажирского автотранспорта
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