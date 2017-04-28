В Подмосковье прошла антитеррористическая подготовка на объектах ЖКХ

Можайск, Московская область, , 13:10 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, в подмосковном городе Можайске Московской области прошла антитеррористическая тренировка на объектах ЖКХ, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Показная антитеррористическая тренировка в Можайске прошла в два этапа. Сначала представители ведомств выступили с докладами о необходимости исполнения законодательства в части противодействия терроризму на объектах ЖКХ, после чего ВЗУ №2 состоялась показная антитеррористическая практическая тренировка.

На тренировке отрабатывались различные сценарии: предотвращение проникновения посторонних лиц на объект, обследование территории объекта на предмет наличия взрывчатых веществ и взрывных устройств, ликвидация пожара, оперативное устранение неисправности поврежденной инженерной сети, а также осуществление забора проб воды.

Представители силовых структур и МЧС продемонстрировали эффективную и слаженную работу по задержанию нарушителей и противодействию возникновения террористической угрозы, а сотрудники АО «ФПЛК» и ГКУ МО «МОС АВС» продемонстрировали быстрое восстановление поврежденного участка водопровода. Тренировка на ВЗУ № 2 в Можайске примечательна тем, что на ней реализованы дистанционные автоматизированные системы контроля безопасности».

Напомним, согласно действующему законодательству, перед объектами жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры стоит задача по обеспечению антитеррористической безопасности объектов. В соответствии с поручением губернатора Андрея Воробьева в каждом муниципальном образовании Московской области должны быть разработаны и внедрены Паспорта безопасности объектов ЖКХ, которые содержат в себе сведения о комплексе мер, предпринятых для обеспечения безопасности объекта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2016 году спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили более 40 преступлений террористической направленности.