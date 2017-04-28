В Свердловской области — массовый мор рыбы

Сысерть, Свердловская область, , 13:42 — REGNUM На Урале — массовая гибель рыбы в Верхнесысерстском пруду. По сообщениям о данном факте организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В ходе мероприятий будут установлены все обстоятельства инцидента, а также дана правовая оценка произошедшему и принято дальнейшее процессуальное решение. Следователи совместно с сотрудниками полиции проверяют имеются ли в данной ситуации признаки преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года в СМИ появилась информация о массовой гибели рыбы в Черноисточинском водохранилище под Нижним Тагилом. Также поступили сообщение о ненадлежащем качестве воды в городе. По данным фактам была организована прокурорская проверка, в результате которой было установлено нарушение природоохранного законодательства, а также загрязнение вод со стороны организации, осуществляющей водозабор из пруда.

В итоге прокуратурой было возбуждено несколько административных дел, а в ноябре 2016 года следственным органами было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воды в Черноисточинском водохранилище. А уже в начале 2017 года прокуратура вынесла представление об устранении нарушений природоохранного законодательства в районе города Нижний Тагил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

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