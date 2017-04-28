Оповещения о «воздушной тревоге» прозвучали в метро Москвы

Москва, , 12:22 — REGNUM Технический сбой, в результате которого по ошибке прозвучали оповещения о воздушной тревоге, произошел в метро Москвы. Об этом сообщил представитель столичной подземки в интервью РИА «Новости».

«Произошел кратковременный технический сбой при настройке системы оповещения, — говорит источник. — Велись технические работы на оборудовании, и в районе 11:00 мск произошел кратковременный технический сбой, который длился буквально 5 минут».

Представитель подземки добавил, что сотрудникам столичного метро удалось практически сразу устранить неполадки.

«Эскалаторы все работали и на выход, и на вход штатно, — говорит источник. — Работа метрополитена в этот момент также велась штатно».

В настоящее время выясняются подробности происшествия.