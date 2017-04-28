Под Калининградом чудом спаслись двухлетние близнецы, упавшие с 7-го этажа

Калининград, , 12:15 — REGNUM В Калининградской области чудом спаслись двое малолетних детей, упав с седьмого этажа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, инцидент произошел накануне вечером в городе Светлогорске.

Дети находились под присмотром десятилетней сестры, которая в момент происшествия делала уроки в соседней комнате. По предварительным данным, двухлетним близнецам — брату и сестре — удалось открыть окно, после чего они выпали друг за другом.

По словам очевидцев, одного из близнецов удалось поймать случайному прохожему.

Сегодня, 28 апреля, врио министра здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил на оперативном совещании, что дети получили повреждения средней степени тяжести.

Девочка получила перелом ключицы, мальчик перелом нижней челюсти. «Видимо, в рубашке родились», — сказал министр.

В настоящее время Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СК РФ продолжается доследственная проверка по факту падения двух малолетних близнецов из окна квартиры. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.