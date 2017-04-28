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Костромич покусал полицейского и попытался поджечь соседский дом

Происшествия

Укушенному сотруднику ГИБДД потребовалась помощь врачей

п.г.т. Красное-на-Волге, Костромская область, 28 апреля 2017, 12:06 — REGNUM  Житель одной из деревень Красносельского района Костромской области привлек внимание серией правонарушений.

Сначала СМИ сообщили о том, что гражданин, будучи в нетрезвом состоянии покусал полицейского, «нанеся здоровью полицейского «легкий» вред». Укушенному сотруднику ГИБДД потребовалась помощь врачей.

Гражданин на воле несколько месяцев ждал суда, но вновь под влиянием алкоголя совершил преступление. На этот раз 33-летний мужчина попытался поджечь дом своего соседа.

По сообщению Krasnoenews, »Разбив окно, злоумышленник поджог бутылку с бензином и бросил ее внутрь. 50-летний хозяин дома вовремя понял, что произошло, и не дал разойтись огню».

Теперь костромич обвиняется не только в применении насилия в отношении представителя власти, но и в умышленном повреждении имущества.

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