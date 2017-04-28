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За информацию об убийстве ярославского священника объявили награду в 1 млн

Происшествия

Дело расследуется почти год

Игумен Даниил
Иллюстрация: Pravoslavie.ru
Игумен Даниил

Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 апреля 2017, 11:39 — REGNUM  МВД России объявило о вознаграждении в размере 1 миллион рублей за информацию об убийстве настоятеля переславского Свято-Троицкого Данилова монастыря игумена Даниила. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском УМВД.

Игумен Даниил был убит в своей келье 7 июля 2016 года. Тело настоятеля монастыря было найдено после утренней службы в его келье. В СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Следователи подозревали в совершении данного преступления 36-летнего послушника который проживал и работал на территории обители. Однако через некоторое время мужчину выпустили на свободу, так как у него закончился срок содержания под стражей. В феврале этого года следователи взяли отпечатки пальцев у 300 священников ярославское епархии. Но и эта мера не помогла в раскрытии преступления.

Объявление вознаграждение за информацию преступлении — довольно редкий случай. В Ярославской области такого еще не было. Но в России в 1999 году была объявлена за информацию о лидерах чеченских боевиков Аслане Масхадове и Шамиле Басаеве. Летом 2012 года МВД обещало 1 миллион рублей за помощь в розыске пропавшего главы управы района Раменки Александра Дмитриева. В феврале 2013 года за поимку педофила из Елабуги, изнасиловавшего второклассницу, была объявлена награда в 1 миллион рублей.

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