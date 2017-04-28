В Саратовской области мать годами избивала свою дочь

Саратов, , 11:27 — REGNUM В Саратовской области состоялся суд над 39-летней жительницей Балаково, которая избивала свою дочь. Ей предъявлено обвинение по уголовной статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как отметили в надзорном органе, подсудимая на протяжении нескольких лет ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности по воспитанию и содержанию 13-летней дочери, систематически избивала ребенка и оставляла на длительное время одну. Такое отношение к ребенку на протяжении длительного времени создавало угрозу для жизни и здоровья малолетней девочки.

«Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил подсудимой наказание в виде 160 часов обязательных работ», — констатировали в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Саратовской области состоялся суд над супружеской парой, издевавшейся над сыном. Антон Пушкин приговорен к 24 годам тюрьмы, его жена — Елена Пушкина — к 18 годам за сексуальное насилие, изощренные пытки и убийство ребенка.

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