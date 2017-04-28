Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой

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Происшествия

Переполнилось и перелилось регулирующее сток реки Ишим Сергеевское водохранилище

Астана, 28 апреля 2017, 11:18 — REGNUM  Расположенное в Северо-Казахстанской области Сергеевское водохранилище, регулирующее сток реки Ишим, переполнено на 138 процентов, подтоплены все поселки пригорода Петропавловска, пострадали уже 170 домов. Об этом сегодня, 28 апреля сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов в ходе правительственного часа в верхней палате парламента страны.

«Общая паводковая ситуация: хотел бы сказать, что у нас тревожная обстановка в Северном Казахстане. Вся вода, которая была в Карагандинской и Акмолинской областях, подошла к Сергеевскому водохранилищу, и на 138 процентов больше заполнено от нормы. Идет перелив, и она заполняет все поселки пригорода Петропавловска, и сейчас там порядка 170 домов подтоплены», — сообщил министр, добавив, что все меры по откачке воды и нормализации обстановки спасатели примут, когда уменьшится количество воды.

По данным заместителя акима (губернатора) области Антона Федяева, пик подъема воды пришелся на 27−28 апреля, перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище достиг 224 см. Второй подъем воды по реке Ишим (Есиль) связан с увеличением притоков малых рек в Акмолинской области, которые попадают в реку.

«На Петропавловском водохранилище наблюдается незначительный подъем за прошедшие сутки. Возможно, к 1−2 мая будет повторный подъем», — пояснил Федяев, добавив, что дальше пик подъема воды ожидается на других гидропостах вниз по течению реки.

Напомним, дальше Ишим (Есиль) протекает через территорию Тюменской области России.

25 апреля из-за повышения уровня воды в пойме реки Ишим на 1,7 метра и подтопления в Петропавловске 200 жилых домов в Северо-Казахстанской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

В результате активного таяния снегов в северных и центральных регионах Казахстана, которое привело к повышению уровня воды в водоемах, ранее уже пострадали Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кустанайская и Карагандинская области и поселки Северо-Казахстанской области.

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