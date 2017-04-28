Число жертв теракта в Стокгольме увеличилось

Стокгольм, , 11:09 — REGNUM Количество людей, ставших жертвами теракта 7 апреля в шведской столице, увеличилось: скончалась женщина, пострадавшая на улице Дроттнинггатан, сообщили 28 апреля в полиции Стокгольма.

«Утром 28 апреля скончалась 60-летняя женщина, находившаяся в больнице Южной Швеции после травм, которые она получила во время теракта на Дроттнинггатан

», — сообщили в полиции.

Теракт в столице Швеции произошел 7 апреля 2017 года. В толпу людей, гулявших по пешеходной улице Дроттнинггатан в центре города, на большой скорости въехал грузовик, в результате чего погибли четыре и пострадали 15 человек.

Три человека скончались на месте, четвертый — в больнице. Известно, что двое погибших — шведы: школьница из Стокгольма 11 лет и пенсионерка из Уддеваллы (69 лет). Остальные — иностранцы: британец, работавший в Швеции, и туристка из Бельгии.

Власти Стокгольма назвали произошедшее терактом. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который в ходе следственных мероприятий заявил, что является сторонником террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он сказал, что «бомбардировки в Сирии необходимо прекратить».

По словам очевидцев, в грузовике находились три человека. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Стокгольме задержали еще одного подозреваемого.

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