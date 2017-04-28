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Суд Новосибирска начнет рассмотрение дела о продаже наркотиков полицейским

Происшествия

Следствие установило, что старшина отдела полиции №8 в Кировском районе отвечавший за хранение вещественных доказательств, решил продать 937 грамм синтетических наркотиков, сданных на хранение следователем

Новосибирск, 28 апреля 2017, 11:09 — REGNUM  В Новосибирске перед судом представит бывший сотрудник полиции, его подозревают в попытке почти 1 кг синтетических наркотиков, изъятых в ходе спецопераций полиции, сообщает региональный главк СКР.

Расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего бывшего сотрудника органов внутренних дел в совершении преступления по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», завершено.

Следствие установило, что старшина отдела полиции №8 в Кировском районе отвечавший за хранение вещественных доказательств, решил продать 937 грамм синтетических наркотиков, сданных на хранение следователем.

Подельником старшины стал полицейский отдельного батальона охраны и конвоирования УМВД по Новосибирску. Покупатель был готов приобрести партию наркотиков за 350 тыс. рублей.

Полицейский был задержан сотрудниками службы собственной безопасности полиции.21 декабря 2016 года при попытке продажи. Его сообщник был задержан позже. Обвиняемый признал вину в содеянном, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

По результатам служебной проверки они уволены из органов, а их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

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