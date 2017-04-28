Дело о хищениях оружия со склада Погранслужбы Киргизии передано в суд

Бишкек, , 10:56 — REGNUM Военная прокуратура завершила расследование уголовного дела, возбужденного против 13 граждан Киргизии, среди которых есть как действующие и отставные военнослужащие, таи гражданские лица, похищавших оружие и боеприпасы со склада Пограничной службы. Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, сейчас материалы дела переданы в Первомайский районный суд Бишкека.

Отмечается, что в ходе следствия выяснилось, что обвиняемые занимались не только расхищением оружия, но и его продажей, в том числе представителям криминальных кругов этой среднеазиатской страны.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов», «Незаконные приобретение, сбыт, передача, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств», «Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств», «Присвоение и растрата вверенного имущества», «Изготовление поддельных документов» и «Укрывательство преступления».

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября 2016 года правоохранительные органы Киргизии арестовали группу бывших и действующих военнослужащих, сотрудников милиции и гражданских лиц, похищавших оружие и боеприпасы со складов Пограничной службы и продававших его преступным группировкам.

Среди задержанных коррумпированных силовиков оказались водитель председателя Госкомитета по делам обороны и начальник 10-го отдела Главного управления МВД.