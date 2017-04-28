В Оренбуржье во дворе дома расстреляли мужчину

Орск, Оренбургская область, , 10:47 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области вечером 27 апреля во дворе дома по ул. Черниговской застрелен 31-летний гражданин Азербайджана. В настоящее время устанавливается законность пребывания мужчины на территории Российской Федерации, а также ведется спецоперация «Перехват», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В совершении преступления подозревается 32-летний Балаш Ханджанов. В настоящее время ведутся его поиски. Следователи остерегаются озвучивать подробности преступления, поскольку убийца и те, кто его укрывает, возможно, черпают информацию из СМИ, и излишние сведения могут навредить расследованию.

Жители домов, во дворе которых застрелен коммерсант, отмечают, что в районе 22:30 местного времени (20:30 мск) 27 апреля слышали несколько хлопков, похожих на звуки выстрелов.

Известно, что убитый мужчина занимался мелкой коммерцией и арендовал в Орске квартиру. Возбуждено уголовное дело статье 105 УК РФ «Убийство».