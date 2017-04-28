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Экс-глава калининградского Минстроя «в бегах»

Происшествия

По словам врио губернатора Калининградской области, «это связано с воровством»

Экс-глава калининградского Минстроя Амир Кушхов
Иллюстрация: Gov39.ru
Экс-глава калининградского Минстроя Амир Кушхов

Калининград, 28 апреля 2017, 10:28 — REGNUM  Бывший министр строительства Калининградской области, заслуженный строитель Кабардино-Балкарской Республики Амир Кушхов находится «в бегах». Об этом накануне заявил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, общаясь с общественностью Балтийского муниципального района.

«Уголовные дела возбуждены, отдельные люди бежали из страны. Кушхов в бегах», — цитирует Алиханова портал «Новый Калининград».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в декабре 2016 года Кушхов был уволен из министерства, а в отношении бывшего чиновника началась следственная проверка.

Одной из причин отставки Кушхова послужило трехлетнее отставание в графике ввода в эксплуатацию газопровода в пос. Черепаново, который должен обеспечить природным газом портовые города Светлый и Балтийск.

Отвечая вчера на вопрос общественника из Балтийского района, с чем связано затягивание введения черепановского газопровода, врио губернатора сказал: «Это связано с воровством».

ИА REGNUM дополняет, что Амир Кушхов возглавил министерство строительства Калининградской области в 2015 году, до этого он руководил госучреждением «Региональное управление заказчика капитального строительства». В Калининград Кушхов прибыл из Москвы, где, в частности, работал управляющим делами постоянного представительства Кабардино-Балкарской Республики при президенте РФ.

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