Озеро под Челябинском покрылось мертвой рыбой

Челябинск, , 10:15 — REGNUM В озере Кунашак, расположенном в 70 км от Челябинска, зафиксирован массовый мор рыбы. По факту происшествия начата проверка, сообщает 28 апреля пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

На снимках, опубликованных на сайте надзорного ведомства, запечатлен водоем, поверхность которого практически полностью покрыта тушками мертвых рыб.

Прокуратура намерена привлечь к проверке специалистов, которые помогут выявить причины массовой гибели рыб, определить масштаб экономического ущерба и выработать меры, необходимые для ликвидации и минимизации экологического вреда. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным местных СМИ, о гибели рыбы сообщили местные жители. На место выехали экологи, подтвердившие, что в озере массово гибнет карась, карп, окунь. Образцы погибшей рыбы специалисты направили на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года наблюдался массовый мор рыбы в Южноуральском водохранилище, а жители Южноуральска жаловались на тухлый запах водопроводной воды. Прокуратура региона инициировала проверку, власти города организовали подвоз питьевой воды населению.

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