Производственный травматизм в Чувашии: уголовных дел стало больше

Чебоксары, , 10:09 — REGNUM Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, учрежденный по инициативе Международной организации труда. СУ СКР по Чувашии опубликовал итоги по расследованию уголовных дел о производственном травматизме за 2016 год и с начала 2017 годов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Статистика

В 2016 году следователями СУ СКР по Чувашии возбуждено 20 уголовных дел, связанных с производственным травматизмом (в 2015 году — 16, в 2014 году — 28), в том числе по фактам смертей на производстве — 8 уголовных дел (в 2015 году — 8, в 2014 году — 11). С начала 2017 года возбуждено 4 уголовных дела указанной категории.

В прошлом году уголовные дела по фактам производственного травматизма возбуждались в городах Чебоксары (9, в 2015 году — 6), Новочебоксарске (7 против 4 соответственно), а также в городе Канаше, Канашском и Цивильском районах (от одного до двух уголовных дел). В текущем году такие уголовные дела возбуждены в городе Чебоксары и Моргаушском районе.

Чаще всего они возбуждались по фактам производственного травматизма на промышленном производстве и в строительстве, в том числе при выполнении строительно-монтажных работ (более 57%).

В прошлом году в суды направлено 15 уголовных дел о нарушениях правил техники безопасности, четыре из которых было возбуждено в 2015 году (в 2015 году — 18), в то время как в истекшем периоде текущего года — 9 (их подавляющее большинство было возбуждено в 2016 году).

В 2016 году к уголовной ответственности за нарушение правил безопасности при производстве различных видов работ привлечено трое руководителей организаций, где имели место производственные травмы, и иные должностные лица, ответственные за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.

Основные причины производственного травматизма

Как показывает анализ следственной практики, основными причинами производственного травматизма, как правило, являются:

незаключение в установленном порядке трудовых договоров либо привлечение подчиненных к выполнению работ, не предусмотренных трудовым договором, либо не соответствующих их квалификации, либо не по их специальности,

непроведение инструктажа работников по технике безопасности;

недостаточный контроль либо его отсутствие со стороны ответственных лиц за соблюдением подчинёнными работниками правил техники безопасности,

непредоставление работникам необходимых средств индивидуальной защиты либо рабочего места, отвечающего требованиям безопасности,

работа на неисправном оборудовании, в том числе с истекшим нормативным сроком службы,

допуск подчинённых к работе в состоянии алкогольного опьянения,

непроведение медицинского осмотра подчиненных на предмет у них наличия или отсутствия противопоказаний для выполнения тех или иных видов работ, например, на высоте, а также ряд других.

Примеры уголовных дел о нарушениях правил охраны труда

В Новочебоксарске 29 марта 2016 года 35-летний работник, привлеченный для выполнения работ на реконструкции биологических очистных сооружений, провалился в колодец глубиной 4,5 метра. Колодец не был закрыт люком, а накрыт брусками и фанерой. К ответственности привлечен мастер строительной организации.

В результате нарушения правил охраны труда со стороны главного инженера одного из новочебоксарских предприятий на ногу его подчиненному упал металл массой 600 килограммов. Следствием и судом установлено, что обвиняемый не обеспечил хранение бухт штрипсов (рулонов листов металлопроката) в специализированных стеллажах, что предотвращало бы их произвольное падение и опрокидывание. Он также допустил к самостоятельной работе 35-летнего мужчину, который был трудоустроен за 12 дней до происшествия, но не был обучен правилам охраны труда и не имел удостоверения на производство работ подъемными сооружениями с зацепкой, строповкой и обвязкой грузов.

В результате бездействия со стороны директора еще одной новочебоксарской фирмы четверо рабочих получили повреждения после падения на них кирпичной перегородки. Они были вольнонаемными и не проходили технику безопасности.

В Чебоксарах во время приготовления рыбного фарша на электрической мясорубке туда затянуло руку повара одного из детских садов. Это произошло 13 апреля 2016 года. Как выяснилось, у мясорубки отсутствовал несъемный предохранитель над загрузочным отверстием металлической чаши, который исключал бы возможность попадания рук обслуживающего персонала к движущейся части оборудования. Ответственной за это явилась заведующая дошкольного образовательного учреждения, которая допустила подчиненную к работе на этом оборудовании. Кроме того, повар не была обучена правилам охраны труда.

Были и смертельные случаи. В Новочебоксарске 1 сентября 2016 года начальник участка подрядной организации в стремлении ускорить производство работ по капитальному ремонту пятиэтажного дома, допустил к работам на крыше 31-летнего мужчину, находившегося в состоянии опьянения и не имевшего допуска к работам на высоте, не заключив с ним при этом трудового договора. Мужчина отсоединил монтажный пояс от страховочной веревки и, потеряв равновесие, упал с крыши дома на землю и разбился насмерть.

В Канашском районе в результате нарушения правил охраны труда со стороны директора одной из местных агрофирм погиб его подчиненный, которого затянуло в зерновые массы. Происшествие имело место 31 июля 2016 года. Зерносортировочный комплекс был неудовлетворительном техническом состоянии. Рабочего завалило зерном, когда он спустился в бункер за оставленной там лопатой. Мужчина задохнулся.

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