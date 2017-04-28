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В Иркутске пьяный пациент подрался с зубным врачом

Происшествия

Мужчина страдал от острой зубной боли

Иркутск, 28 апреля 2017, 09:52 — REGNUM  Житель Иркутска напал на врача-стоматолога, причинив тому телесные повреждения. Началась доследственная проверка инцидента, сообщает 28 апреля пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области.

Сведения о происшествии поступили в следственные органы 25 апреля, после того, как о нападении на медика сообщили местные СМИ. Инцидент произошел в Иркутской областной стоматологической поликлинике.

По предварительным данным, в медучреждение обратился нетрезвый мужчина, страдающий от острой зубной боли. Ему пришлось ожидать своей очереди, пока врач принимал другого пациента. Однако, не желая ждать, мужчина ворвался в кабинет стоматолога.

«Между врачом и мужчиной, который вёл себя агрессивно, возникла ссора, в результате которой оба получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Доследственная проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Итогом проверки станет вынесение процессуального решения.

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