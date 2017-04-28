Певица Анжелика Агурбаш пострадала от сделки со скупщицей золота
Полиция проверяет эту информацию
Москва, 28 апреля 2017, 09:42 — REGNUM Заявление о краже ювелирных украшений подала в полицию певица и телеведущая Анжелика Агурбаш, передает Life.
Агурбаш заявила, что лишилась золотых украшений в одном из московских ресторанов на Каширском шоссе.
Потерпевшая утверждает, что передала на реализацию скупщице драгоценности. Скупщица пропала, и певица осталась ни с чем.
Полиция проверяет эту информацию.
Напомним, бывшая участница группы «Верасы» Агурбаш — заслуженная артистка Белоруссии. В февраля 2016 года она стала участницей шоу «Один в один! Битва Сезонов» на телеканале «Россия-1».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года в Париже ограбили известную американскую телеведущую Ким Кардашьян. Преступники угрожая пистолетом связали ее, затем украли драгоценности, включая обручальное кольцо, на сумму 9,5 миллионов долларов и скрылись на велосипедах.
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