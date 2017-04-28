Ребенок остался жив, выпрыгнув из горящей квартиры – видео

Томск, , 09:41 — REGNUM 9-летний ребенок, который выпрыгнул с балкона горящей квартиры на седьмом этаже в Томске, остался жив и был госпитализирован в местную больницу. Об этом сообщают «Вести-Томск» со ссылкой на представителя пресс-службы регионального ГУ МЧС.

ЧП произошло в четверг, 27 апреля, на улице Иркутский тракт.

«До прибытия пожарных с седьмого этажа выпрыгнул мальчик 2008 года рождения, — сообщил источник. — Очевидцы растянули рекламный баннер, чтобы ребенок мог прыгнуть на него».

Отмечается, что в результате пожара, площадь которого составила 22,5 кв. м, на балконе закоптились стены, потолок, обгорели вещи, оплавились пластиковые окна.

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины ЧП.

Отметим, что видео спасения мальчика, выпрыгнувшего из окна квартиры, обнародовано на портале YouTube.