Кабардино-Балкарию тряхнуло: недалеко от столицы произошло землетрясение

Нальчик, , 09:33 — REGNUM Землетрясение произошло вчера, 27 апреля, недалеко от Нальчика. Подземный толчок был зафиксирован в 15:02. Его эпицентр находился на территории Баксанского района между населенными пунктами Псычех и Куба-Таба, сообщили ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Магнитуда сейсмособытия, произошедшего на глубине 10 км, составила 3,3. По информации МЧС, сообщений от жителей о разрушениях не поступало. Сбоев в работе систем энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектов нет.

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Землетрясения в регионах Северного Кавказа — достаточно частые явления. Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на территории Кабардино-Балкарии подземные толчки магнитудой 3,4 были зафиксированы 15 февраля в Зольском районе. Подземный толчок магнитудой 3,1 был отмечен 7 апреля на границе Терского района Кабардино-Балкарии и Кировского района Северной Осетии.

Как правило, магнитуда сейсмособытий не превышает 4, разрушений такие подземные толчки не вызывают.