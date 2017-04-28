На Урале осуждён гражданин за убийство 14-летней давности

Краснотурьинск, Свердловская область, , 09:14 — REGNUM В Свердловской области Краснотурьинский районный суд вынес приговор в отношении Эдуарда Смирнова обвиняемого в убийстве совершённом в 2002 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Судом установлено, что в конце июля 2002 года в городе Петропавловске (Казахстан) ранее судимый за убийство Эдуард Смирнов, будучи в состоянии алкогольного опьянения нанёс своей знакомой порядка 16 ножевых ранений, от которых она скончалась. Совершив преступление гражданин скрылся и был объявлен в международный розыск.

Задержан он был в декабре 2016 года на территории России в городе Иваново. Так как Эдуард Смирнов зарегистрирован по месту жительства в Краснотурьинске, то уголовное дело было передано для рассмотрения в местный суд. В итоге он был приговорён к 11 годам лишения свободы.

Напомним, что в конце 2016 года в Екатеринбурге был отправлен под суд гражданин за преступления 10-летней давности. Он обвиняется в двух изнасилованиях совершённых в октябре 2006 года и феврале 2007 года. Своих жертв мужчина сначала приглашал в свой автомобиль, чтобы подвезти, а затем угрожая и применяя насилие совершал преступления.