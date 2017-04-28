В Кабардино-Балкарии произошел взрыв газа, имеются пострадавшие
Две женщины доставлены с ожогами в больницу
Нальчик, 28 апреля 2017, 08:56 — REGNUM Взрыв газа произошел вчера, 27 апреля, в одном из сел Кабардино-Балкарии. При взрыве пострадали две женщины. Инцидент случился в частном доме селения Кахун Урванского района около 17:00, сообщили ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.
Как установили выехавшие на место происшествия пожарные, взорвался газовый баллон, стоявший под навесом частного домовладения. При взрыве не последовало возгорания, и к разрушению построек взрыв тоже не привел. Причина происшествия в настоящее время уточняется.
Две пострадавшие жительницы получили ожоги различной степени тяжести и доставлены в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы города Нальчик.
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Виновато молоко? Названы причины взрыва газа в Кабардино-Балкарии
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года хлопок бытового газа произошел в производственном помещении по улице Катханова в городе Баксане. При взрыве погиб мужчина, еще один получил множественные ожоги и доставлен в больницу.
В феврале два жителя Кабардино-Балкарии погибли, отравившись угарным газом. Оба несчастных случая произошли в Чегемском районе республики в ночь с 7 на 8 февраля,
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