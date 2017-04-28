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Депутат Госдумы Шаргунов написал заявление о поджоге квартиры

Происшествия

В своем Facebook Шаргунов назвал произошедшее поджогом и пояснил, что это случилось на следующий день после голосования в первом чтении против закона о реновации

Москва, 28 апреля 2017, 08:34 — REGNUM  В Москве депутат Госдумы (КПРФ) Сергей Шаргунов обратился в правоохранительные органы в связи с пожаром в его квартире, произошедшем на следующий день после его голосования против законопроекта о реновации.

В своем Facebook Шаргунов назвал произошедшее поджогом и пояснил, что это случилось на следующий день после голосования в первом чтении против закона о реновации.

«Огонь пошел с балкона на 7 этаже. Возможно, разбили стекло и что-то закинули», — предположил депутат. В квартире в момент начала пожара находился отец Шаргунова, он не пострадал.

«Я решил нигде не говорить о произошедшем. Чтобы не получился крик: «Волки, волки!», — пояснил депутат, однако пожаловался, что информация уже просочилась в СМИ.

Шаргунов заявил, что обратился в правоохранительные органы и выразил надежду на добросовестное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума 20 апреля в первом чтении одобрила законопроект, разрешающий снос пятиэтажек в Москве. Против законопроекта проголосовали четыре депутата, в числе которых — депутат от КПРФ Сергей Шаргунов.

Закон о реновации, согласно которому в Москве предполагается снос почти 8 тыс. зданий и переселение 1,6 млн человек, вызвал возмущение у граждан и вопросы у представителей общественности. В частности, Ю отмечается, что для сокращения сроков строительства московские власти наделяются рядом дополнительных полномочий.

Например, в кварталах, подлежащих реновации, возможно изменение высотности зданий, назначения земель и других категорий, установленные Правилами землепользования и застройки.

Для ускоренного подключения домов к инфраструктуре на застраиваемых участках будет вводиться публичный сервитут. Кроме того, предлагается разрешить отступление от федеральных технических регламентов, требований пожарной и санитарной безопасности.

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