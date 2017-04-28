Мать погибшей от собак юной свердловчанки обратилась в суд за компенсацией

Таборы, Свердловская область, , 08:34 — REGNUM В Свердловской области мать погибшей в результате нападения двух собак семилетней девочки обратилась с гражданским иском в Таборинский суд. В своём заявлении женщина просит назначить ей выплату по полтора миллиона рублей с каждого владельца собак.

Мать погибшей девочки сообщила, что после смерти ребёнка потеряла сон и похудела, а также обвинила в равнодушии владельцев собак, которые по её словам не переживают о трагедии. Женщина вынуждена обратиться в суд из-за того, что владельцы собак-убийц отказываются помочь ей добровольно, сообщает издание URA.RU.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 5 февраля 2017 года в деревне Пальмино Таборинского района Свердловской области. По версии следствия, две домашние собаки напали и загрызли насмерть семилетнюю девочку возле местного Дома культуры. Тело девочки обнаружили дети, которые возвращались с репетиции. Было возбуждено уголовное дело.

Вскоре были обнаружены и владельцы собак. Им пришлось умертвить своих домашних животных, а тела собак были направлены на экспертизу.

Напомним, что мать девочки в момент преступления находилась в роддоме.

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