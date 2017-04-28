В Японии проснулся спавший год вулкан Сакурадзима

Фукуока, Япония, , 08:15 — REGNUM В Японии проснулся спавший почти год вулкан Сакурадзима, сообщает 28 апреля РЕН-ТВ.

Жители острова Кюсю могли наблюдать выброса пепла из кратера вулкана. Столб поднялся на высоту 3,2 тыс. метров.

Последний раз вулкан просыпался летом прошлого года. Новых выбросов можно ждать в ближайшее время. Как это повлияет на работу аэропортов острова — не уточняется.

Ранее в середине апреля на Камчатке вулканологи начали регистрировать активность вулкана Камбальный, который впервые извергается за несколько последних столетий.

Зону пеплопада вокруг вулкана Камбальный на Камчатке покинули все животные — лисицы, росомахи, утки и даже вороны.

Камбальный — самый южный вулкан Камчатки. Он начал извергаться 25 марта 2017 года. До этого о его активности ничего не было известно — за многие столетия нет ни одного свидетельства его извержения.

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