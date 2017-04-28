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В Волгограде задержан педофил, надругавшийся над тремя детьми

Происшествия

Самой младшей жертве извращенца было семь лет

Волгоград, 28 апреля 2017, 07:20 — REGNUM  В Волгограде стражи порядка задержали очередного «любителя» детей. Нездоровый интерес к несовершеннолетним проявлял 29-летний житель Ворошиловского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 28 апреля, в настоящее время злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, подкарауливал детей насильник в основном днем, когда школьники возвращались из школы. Орудовал мужчина на улицах Ворошиловского района в апреле 2017 года. Малолетних мальчиков, находившихся в этот момент без присмотра взрослых, подозреваемый отводил в безлюдные места и надругался над ними.

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Жертвами злоумышленника стали трое детей — самому старшему из них 13 лет, самому младшему — всего семь. Мальчик еще ходил в детский сад.

Следствие уже установило два эпизода преступной деятельности мужчины.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по п."б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

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В ходе первого же допроса свою вину в содеянном злоумышленник полностью признал. Статья, по которой предъявлено обвинение, предусматривает максимальное наказание до 20 лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года в Волгоградской области на скамье подсудимых за секс-насилие над малолетними оказались трое преступников. Последний приговор был вынесен в апреле. Житель Камышина, развращавший детей, был приговорен к 13 годам колонии. Его жертвами стали три девочки в возрасте от 4 до 10 лет.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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