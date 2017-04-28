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В Новосибирске задержали сбежавшего из зала суда рецидивиста

Происшествия

Также задержаны еще двоих новосибирцев, причастных к организации побега

Новосибирск, 28 апреля 2017, 08:01 — REGNUM  Рецидивист, который 18 апреля сбежал из зала Коченевского районного суда общей юрисдикции, задержан в Новосибирске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что мужчина был задержан ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по региону.

Оперативники уголовного розыска задержали также еще двоих новосибирцев, причастных к организации побега. Все задержанные были доставлены в полицию. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля из зала Коченевского районного суда общей юрисдикции В Новосибирской области сбежал 33-летний Дмитрий Попов. Мужчина обвиняется в серии имущественных преступлений. Сотрудники конвойной службы, которые преследовали мужчину, оперативно задержать его не смогли. Полиция объявила его в розыск. Также сообщалось, что по данному факту была назначена служебная проверка и сотрудники, допустившие побег обвиняемого из-под стражи, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирской области рецидивист сбежал прямо из зала суда

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