Якутия: Разыскиваемого директора «РФА-Инвест» арестовали, но ещё не нашли

Якутск, , 07:31 — REGNUM Бывший генеральный директор якутской компании ОАО «РФА-Инвест» Борис Григорьев, обвиняемый в растрате более 158 млн рублей средств компании, заочно арестован, хотя продолжает находиться в розыске. Такое решение 26 апреля принял Якутский городской суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Инстанция избрала для Григорьева меру пресечения в виде заключения под стражу в его отсутствии, обвинения ему также предъявлялись заочно. По информации «Блокнота Якутска», следствию уже известно, что экс-директор «РФА-Инвест» находится в Канаде, и будет вынужден покинуть эту страну после истечения срока визы. Дальнейшее расследование уголовного дела Григорьева приостановлено до его задержания.

Напомним, в отношении возглавлявшего «РФА-Инвест» Бориса Григорьева летом 2016 года возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). По версии следствия, экс-руководитель компании нанёс ей ущерб в 158 млн рублей, проиграв деньги дольщиков на Московской межбанковской валютной бирже.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь компания «РФА-Инвест» вынуждена приостановить возведение объектов с долевым участием из-за нехватки финансовых средств, но винит в этом не бывшего директора, а кризис, падение спроса и СМИ.

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