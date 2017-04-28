Экипаж затонувшего судна «Лиман» вернут в Россию из Турции самолётом

Москва, , 04:50 — REGNUM Экипаж затонувшего в турецких водах исследовательского судна Черноморского флота России «Лиман» доставят на родину самолётом военно-транспортной авиации. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

«В связи с затруднением судоходства в проливе Босфор из-за неблагоприятных погодных условий, принято решение о доставке экипажа исследовательского судна «Лиман» в Россию самолётом военно-транспортной авиации Минобороны», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время все члены экипажа уже находятся на борту самолёта, вскоре они будут доставлены на базу Черноморского флота.

Как передавало ИА REGNUM, 27 апреля в 40 километрах от пролива Босфор произошло столкновение исследовательского корабля ВМФ России «Лиман» с сухогрузом Youzarsif-H, следовавшим под флагом Того, на борту которого перевозился живой скот.

«Лиман» получил пробоину ниже ватерлинии. Команда боролась за сохранение судна на плаву, но повреждения оказались слишком серьёзными. Весь экипаж был эвакуирован турецкими спасателями. Никто из находившихся на борту не пострадал.

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