Пятница, 28 Апреля 2017 года
05:44:00 МСК

Экипаж затонувшего судна «Лиман» вернут в Россию из Турции самолётом

Происшествия

Исследовательское судно Черноморского флота России «Лиман» затонуло 27 апреля в районе пролива Босфор после столкновения с сухогрузом под флагом Того

Москва, 28 апреля 2017, 04:50 — REGNUM  Экипаж затонувшего в турецких водах исследовательского судна Черноморского флота России «Лиман» доставят на родину самолётом военно-транспортной авиации. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

«В связи с затруднением судоходства в проливе Босфор из-за неблагоприятных погодных условий, принято решение о доставке экипажа исследовательского судна «Лиман» в Россию самолётом военно-транспортной авиации Минобороны», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время все члены экипажа уже находятся на борту самолёта, вскоре они будут доставлены на базу Черноморского флота.

Как передавало ИА REGNUM, 27 апреля в 40 километрах от пролива Босфор произошло столкновение исследовательского корабля ВМФ России «Лиман» с сухогрузом Youzarsif-H, следовавшим под флагом Того, на борту которого перевозился живой скот.

«Лиман» получил пробоину ниже ватерлинии. Команда боролась за сохранение судна на плаву, но повреждения оказались слишком серьёзными. Весь экипаж был эвакуирован турецкими спасателями. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Корабль ВМФ РФ «Лиман» мог столкнуться с сухогрузом в Босфоре из-за тумана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кораблекрушения
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Схождение великих людей в великое время — иначе не бывает
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
28.04.17
Белеет парус Эрдогана... К новым визитам – новым курсом
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.04.17
Трамп выбирает врага: исламизм забыт, Тегеран выбивается вперед
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.04.17
Безымянная высота в московском метро? Восстановить имена героев
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
28.04.17
Есть ли выход из виртуальной ловушки?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
28.04.17
История благих намерений
БернШвейцария Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.04.17
«Трамп еще припомнит Украине, как Аваков назвал его клоуном»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
28.04.17
ЦБ обсудит ключевую ставку: оснований ее удерживать нет
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
27.04.17
Венесуэла выходит из ОАГ
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
27.04.17
Анна ШвабауэрПопадет ли в цель «антисуицидальный пакет» законопроектов?
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
27.04.17
Рубен Заргарян«Освобождение Шуши — реконкиста в исполнении карабахских армян»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Ответ на давление: Клинцевич напомнил Хейли закон Ньютона
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.04.17
Арсен Мелик-Шахназаров«Освобождение Шуши — крах политики Азербайджана по тюркизации Арцаха»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Вячеслав ЗилановКурильские рыболовные страдания
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
27.04.17
Юрий СеливановВраг готов к диверсии: НПО «Сатурн» под угрозой
РыбинскЯрославская областьРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
27.04.17
В Киеве 2017 год объявят Годом УПА*
КиевУкраина Закон о декоммунизации на Украине Политика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Путин: Переговоры с Абэ прошли в конструктивном ключе
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
27.04.17
Песков: Москва осуждает авиаудары Израиля по Дамаску
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.04.17
Россия или терроризм: чего действительно боятся шведы
СтокгольмШвеция Антитеррор Общество
NB!
27.04.17
Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»
ЕкатеринбургРоссия «Беби-боксы» Общество
NB!
27.04.17
МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке «Талибана»*
ИсламабадПакистан Афганский фактор Политика
ещё главное